TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ PLAY-OFF

İlk 2 takımın Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final grubunda Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ilk devreyi namağlup lider bitirdi.
Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor Durmazlar, Nesine.com Eskişehir Basket ve Acıbadem Üniversitesi'nin deplasmanlı çift devreli lig usulüyle mücadele ettiği play-off final grubunun ilk devre karşılaşmaları, dünkü Acıbadem Üniversitesi-Bursaspor Durmazlar maçıyla tamamlandı.
Grubu ilk 2 sırada bitirenlerin adlarını Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yazdıracağı final grubunda yoluna namağlup devam eden Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ilk devreyi lider kapattı.
Grupta ilk 3 maçın ardından oluşan puan durumu ve kalan müsabakaların programı şöyle:
- Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1. Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor
|3
|3
|0
|231
|196
|6
|2. Nesine.com Eskişehir Basket
|3
|2
|1
|223
|226
|5
|3. Bursaspor Durmazlar
|3
|1
|2
|210
|227
|4
|4. Acıbadem Üniversitesi
|3
|0
|3
|225
|240
|3
- Maç programı
25 Mayıs Perşembe:
19.00 Bursaspor Durmazlar-Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Bursa Atatürk)
26 Mayıs Cuma:
16.00 Acıbadem Üniversitesi-Nesine.com Eskişehir Basket (Acıbadem Üniversitesi)
31 Mayıs Çarşamba:
19.00 Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Acıbadem Üniversitesi (Sakarya Atatürk)
19.00 Nesine.com Eskişehir Basket-Bursaspor Durmazlar (Anadolu Üniversitesi)
4 Haziran Pazar:
Nesine.com Eskişehir Basket-Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Anadolu Üniversitesi)
Bursaspor Durmazlar-Acıbadem Üniversitesi (Bursa Atatürk)