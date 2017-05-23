AKHİSAR'IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta maçında Akhisar Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Akhisar Belediyespor'un golleri 11. dakikada Miguel Lopes, 68. dakikada Sokol Cikalleshi ve 83. dakikada Özer Hurmacı'dan geldi.
Yaptığı 3 asistle yıldızlaşan Olcan Adın maça damga vurdu.
Akhisar Belediyespor bu 3 gollü galibiyetin ardından toplamda son 5 haftada rakip ağlara 20 gol bırakmış oldu.
Bu sonuçla oynadığı son 5 maçtan galibiyetle ayrılan Akhisa Belediyespor puanını 45'e çıkardı. Ligde 2 hafta sonra mağlubiyetle tanışan Aytemiz Alanyaspor ise 40 puanda kaldı.
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
2. dakikada Akhisar Belediyespor atağında Kadir Keleş'in sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada Olcan Adın topa yükseldi. Adın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
9. dakikada Akhisar Belediyespor atağında ceza sahası içi sol çaprazda Özer Hurmacı'nın kaleye sert şutunda top kaleci Zlamal'dan sekerek Vaz Te'nin önünde kaldı. Oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyuna alanına geri döndü.
11. dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Olcan Adın'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Miguel Lopes'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
38. dakikada Akhisar Belediyespor atağında Miguel Lopes'in sağ kanattan ceza alanına ortaladığı topa yükselen Olcan Adın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Akhisar Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
47. dakikada Olcan Adın'ın sağ kanattan ceza alanına ortasında topa bekletmeden vuran Cikalleshi'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
59. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Emre Akbaba'nın sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, savunmadan seken topu kaleci Lukac uzanarak kornere gönderdi.
69. dakikada Akhisar Belediyespor farkı 2'ye çıkardı. Olcan Adın'ın sağ kanattan ceza alanına ara pasında topla buluşan Cikalleshi'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
83. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Olcan Adın'ın sol kanattan ceza alanına ortasında arka kale direkte iyi yükselen Özer Hurmacı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0
Karşılaşma, Akhisar Belediyespor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Baki Tuncay Akkın, Serkan Gençerler
Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Soner Aydoğdu, Aykut Çeviker (Dk. 76 Sissoko), Özer Hurmacı, Olcan Adın (Dk. 84 Onur Ayık), Vaz Te (Dk. 70 Larsson), Cikalleshi
Aytemiz Alanyaspor: Zlamal, Gassama (Dk. 46 Lazic), Omeruo, Tzavellas, N'sakala, Guerrier (Dk. 46 Cenk Ahmet Alkılıç), Emre Akbaba, Efecan Karaca, Fernandes (Dk. 72 Plet), Taha Yalçıner, Vagner Love
Goller: Dk. 11 Miguel Lopes, Dk. 69 Cikalleshi, Dk. 83 Özer Hurmacı (Akhisar Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Efecan Karaca, Dk. 43 Gassama, Dk. 62 Fernandes, Dk. 65 Omeruo (Aytemiz Alanyaspor)