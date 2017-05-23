Fenerbahçe'nin kutlaması gecikmeli başladı
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FENERBAHÇE'NİN KUTLAMASI GECİKMELİ BAŞLADI

Fenerbahçe'nin kutlaması gecikmeli başladı

THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde dün Yunanistan'ın Olympiakos takımını yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'nin kutlama programı, üstü açık otobüsün arızalanması dolayısıyla 1.5 saat gecikmeli başladı.

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THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde dün Yunanistan'ın Olympiakos takımını yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'nin kutlama programı, üstü açık otobüsün arızalanması dolayısıyla 1.5 saat gecikmeli başladı.

Ülker Sports Arena'da medya gününde basın mensuplarıyla buluşan sarı-lacivertli takımı Bağdat Caddesi'nde taraftarlarla buluşmaya götürecek üstü açık otobüs, yarım saat gecikmeli olarak 19.30 salona geldi.

Sarı-lacivertli basketbolcular ve teknik heyet üstü açık otobüse bindikten sonra, araç teknik bir arıza yaşadı. Arızanın giderilmesi için yaklaşık 1 saat uğraşan yetkililer, otobüsü çalıştırmayı başaramadı. Bunun üzerine sarı-lacivertli takımın üstü kapalı otobüsü basketbolcuları ve teknik heyeti alarak Ülker Sports Arena'dan Bağdat Caddesi'ne 1.5 saat gecikmeli hareket etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar takım otobüsüne kendi araçlarıyla eşlik etti. Otobüsün en önünde dün kazanılan THY Avrupa Ligi kupası yer aldı.

Kutlamalar Bağdat Caddesi'nde devam edecek.

 

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