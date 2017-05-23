TFF 1. LİG'DE GOL RAPORU

TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunda 62 gole ulaşan Eskişehirspor, en golcü takım, 24 kez fileleri havalandıran Adana Demirspor'dan Mickael Franck Pote en golcü isim oldu.

Ligde 306 müsabakada toplam 817 gol atılırken, maç başına gol ortalaması 2,67, hafta başına düşen gol sayısı da 24,03 olarak gerçekleşti. Eskişehirspor, attığı 62 golle en golcü takımı unvanını aldı. Samsunspor ise 27 golle en az gol atan ekip olarak dikkati çekti.

Eskişehirspor'u 56'şar golle Balıkesirspor ve Boluspor ve 55 golle Göztepe izledi.

Adana Demirspor'dan Mickael Franck Pote 24 golle krallık yarışında ilk sırayı alırken, Göztepe'den Adis Jahovic 21, Boluspor'dan Rydellromano Poepon ise 20 gol üretti.

Gollerin dağılımı

Ligdeki 817 golün 490'ını ev sahibi ekipler, 327'sini deplasman takımları attı. Gollerin 578'i ayakla, 138'i kafayla, 76'sı penaltıdan atılırken, futbolcular 24 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Takımlar müsabakalarında ilk 45 dakikalık bölümde 321, ikinci yarılarda ise 495 gol kaydetti. (Göztepe'nin 3-0 hükmen galip ilan edildiği Eskişehirspor karşılaşmasında attığı 2 gol değerlendirmeye alınmıştır.)

Toplam 109 penaltı kararının verildiği ligde, bunların 76'sı gol oldu. Penaltıdan 8 golü bulunan Eskişehirspor, 6 penaltı vuruşunu da değerlendiremedi.

Eskişehirspor dışında Boluspor 4, Balıkesirspor ile Sivasspor üçer, Büyükşehir Gaziantepspor, Denizlispor, Elazığspor, Giresunspor, Manisaspor ikişer, Adana Demirspor, Altınordu, Bandırmaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Mersin İdmanyurdu ve Samsunspor ise birer penaltı atışını değerlendiremedi.

Penaltı atışından en fazla gol bulan takım Eskişehirspor (8) olurken, Boluspor penaltıdan gol atamadı.

- Kaleyi şaşıranlar

Toplam 14 takımdan 23 oyuncunun kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadığı ligde, Adana Demirspor, Balıkesirspor, Boluspor ve Elazığsporlu oyuncular üçer kez kendi ağlarını havalandırdı.

Ligde kendi kalesine gol atan futbolcular şöyle:

Oğuzhan Berber, Pote, Serkan Yanık (Adana Demirspor), Yusuf Abdioğlu (Altınordu), Oğuzhan Çapar, Glumac, İshak Çakmak (Balıkesirspor), Fofana (Bandırmaspor), Mamadou Diarra, Alim Öztürk, Erdi Yokuşlu (Boluspor), Özgür Özkaya (Büyükşehir Gaziantepspor), Ömer Alp Kulga (Denizlispor), Mehmet Yiğit (2), Alpaslan Öztürk (Elazığspor), Uğur İnceman (Eskişehirspor), Özgür Yılmaz (Giresunspor), Dimov (Manisaspor), Bekir Sevgi (Samsunspor), Ziya Erdal, John Boye (Sivasspor), Ramazan Sal, Hasan Batuhan Artarslan (Şanlıurfaspor)

- Gol raporu

TFF 1. Lig'de takımların gol dağılımları şöyle: