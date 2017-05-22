GENÇLERBİRLİĞİ 1 - FENERBAHÇE 2

Gençlerbirliği 1 - Fenerbahçe 2
Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Sergei Politevich, Anıl Karaer, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin, Aydın Karabulut, Murat Duruer (76' Vedat Muriqi), Abdul Khalili (30' Cosmin Matei), Kamal Issah, Tokelo Rantie (65' Uğur Çiftçi)
Teknik Direktör: Ümit Özat
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Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Simon Kjaer, İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım, Moussa Sow, Jeremain Lens (83' Volkan Şen), Josef De Souza, Mehmet Topal, Alper Potuk (90' Miroslav Stoch), Robin Van Persie (79' Emmanuel Emenike)
Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat
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Hakem: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir, Hakan Ceylan
Goller: DK 45: Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), DK 49: Robin Van Persie (Fenerbahçe), DK 75: Robin Van Persie (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: DK 15: Abdul Khalili (Gençlerbirliği), DK 27: Moussa Sow (Fenerbahçe), DK 33: Alper Potuk (Fenerbahçe), DK 62: Mehmet Topal (Fenerbahçe), DK 80: Jeremain Lens (Fenerbahçe), DK 83: Josef De Souza (Fenerbahçe)
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