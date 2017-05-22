AKHİSAR BEL. 3 - AYTEMİZ ALANYASPOR 0

Akhisar Bel. 3 - Aytemiz Alanyaspor 0
Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Akhisar Bel. ile Aytemiz Alanyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Akhisar Bel. 3-0 kazandı.
Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Kadir Keleş, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ricardo Vaz Te (70' Daniel Larsson), Özer Hurmacı, Olcan Adın (85' Onur Ayık), Soner Aydoğdu, Aykut Çeviker (76' Abdoul Sissoko), Sokol Cikalleshi
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Aytemiz Alanyaspor: Zdenek Zlamal, Lamine Gassama (46' Darko Lazic), Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Kenneth Omeruo, Taha Yalçıner, Efecan Karaca, Junior Fernandes (72' Glynor Plet), Emre Akbaba, Wilde-donald Guerrier (46' Cenk Ahmet Alkılıç), Vagner Love
Teknik Direktör: Safet Susiç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kutluhan Bilgiç, Baki Tuncay Akkın, Serkan Gençerler, Murat Özcan
Goller: DK 11: Miguel Lopes (Akhisar Bel.), DK 69: Sokol Cikalleshi (Akhisar Bel.), DK 84: Özer Hurmacı (Akhisar Bel.)
Sarı Kartlar: DK 26: Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), DK 43: Lamine Gassama (Aytemiz Alanyaspor), DK 63: Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), DK 65: Kenneth Omeruo (Aytemiz Alanyaspor)
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