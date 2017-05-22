GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 32. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara 19 Mayıs
Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Selçuk Şahin, Kamal Issah, Abdul Rahman Khalılı, Aydın Karabulut, Tokelo Anthony Rantıe, Luccas Claro Dos Santos, Murat Duruer, Anıl Karaer
Teknik Direktör: Ümit Özat
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Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Sımon Thorup Kjaer, Mehmet Topal, Josef De Souza Dıas, Alper Potuk, Robın Van Persıe, Moussa Sow, İsmail Köybaşı, Martın Skrtel, Jeremaın Marcıano Lens
Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat
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Hakem: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir, Hakan Ceylan
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