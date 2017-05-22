İşte Akhisar Bel. - Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE AKHİSAR BEL. - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Akhisar Bel. - Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Akhisar Bel. ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Akhisar Bel. - Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Akhisar Bel. - Aytemiz Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 32. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kutluhan Bilgiç yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Manisa 19 Mayıs

Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Özer Hurmacı, Aykut Çeviker, Rıcardo Jorge Vaz Te, Soner Aydoğdu, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Mustafa Yumlu, Olcan Adın, Sokol Cikallleshi, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Aytemiz Alanyaspor: Efecan Karaca, Emre Akbaba, Mayele Fabrice Nsakala, Georgıos Tzavellas, Zdenek Zlamal, Kenneth Josıah Omeruo, Wılde Donald Guerrıer, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Taha Yalçıner, Lamine Gassama, Vagner Sılva De Souza

Teknik Direktör: Safet Susiç

Hakem: Kutluhan Bilgiç, Baki Tuncay Akkın, Serkan Gençerler, Murat Özcan

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