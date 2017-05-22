DİKKAT ÇEKEN 10 FUTBOLCU AÇIKLANDI!

Hırvatistan'da düzenlenen 2017 U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nin tamamlanmasının ardından UEFA'nın resmi internet sitesi UEFA.com, organizasyonda en fazla dikkat çeken 10 oyuncuyu belirledi.
Listede 1 de Türk futbolcu yer aldı.
İşte en fazla dikkat çeken 10 futbolcu:
1)Mateu Morey (İspanya)
2) Jonathan Panzo (İngiltere)
3) Phil Foden (İngiltere)
4) Elias Abouchabaka (Almanya)
5) Yacine Adli (Fransa)
6) Jadon Sancho (İngiltere)
7) Abel Ruiz (İspanya)
8) Amine Gouiri (Fransa)
9)Jann-Fiete Arp (Almanya)
10)Ozan Muhammet Kabak (Türkiye)