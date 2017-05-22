ATTIKLARI 213, YEDİKLERİ 182!

TFF 1.Lig'de normal sezon sona erdi. Sivasspor'un şampiyon olarak tamamladığı 2016-2017 sezonundan Evkur Yeni Malatyaspor ise 2. olarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan takım oldu.

İşte 4 takımın 2016-2017 sezonu performansları:

Süper Lig'e çıkacak 3. takımın belli olacağı play-off yarı finalindeki ilk karşılaşmalar 25 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Play off'a kalmayı başaran dört takım toplam 213 gol atarken, kalelerinde 182 gol gördü.

Play-off yarı finalinde Eskişehirspor ile Giresunspor, Boluspor ile Göztepe eşleşmişti. Peki eşleşmelerdeki takımların normal sezondaki maçları nasıl sonuçlandı?

Kendi evinde en fazla gol atan aynı zamanda deplasmanda en az yenilen takım konumunda olan Eskişehirspor ligin ilk yarısında Eskişehir'de oynanan maçta, Giresunspor'u Semih Şentürk'ün attığı golle 1-0 mağlup etmişti. Giresun'da oynanan karşılaşma ise 0-0 sona ermişti.

Kendi evinde Eskişehirspor 2016-2017 sezonunda en çok gol atan takım oldu.(62 gol). Giresunspor ise Evkur Yeni Malatyaspor'dan sonra ligde bu sezon en az gol yiyen 2. takım oldu. (34 gol). En çok gol atan ile en çok gol yiyen takımın karşı karşıya geleceği maçlarla hangi takımın adını finale yazdıracağı merak konusu.

Play-off'taki bir diğer eşleşmede ise Boluspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan maçta Göztepe, Boluspor'u Umut Nayir'in attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etmişti. Bolu'da oynanan maçta ise ev sahibi Boluspor, Göztepe'yi aynı skorla mağlup etmişti.

Kazanan adını finale yazdıracağı eşleşemede Boluspor, Göztepe'yi konuk edecek. Bu sezon en az berabere Boluspor normal sezonda rakip fileleri 56 kez havalandırırken, kalesinde 53 gol gördü. İzmir temsilcisi Göztepe ise 55 gol atarken, 51 gol yedi.

Play-Off Yarı Final ilk maçları 25 Mayıs Perşembe

19:00 - Giresunspor - Eskişehirspor

21:00 - Göztepe A.Ş. - Boluspor

Play-Off Yarı Final rövanş maçları 29 Mayıs Pazartesi

Eskişehirspor - Giresunspor

Boluspor - Göztepe

Ümit YILDIZ