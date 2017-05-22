ŞAMPİYONUN KÜMEDE KALMA HESAPLARI

Spor Toto Süper Lig'in "şampiyon" apoletli takımlarından Bursaspor'da sezonun son iki haftasına girilirken kümede kalma hesapları yapılıyor.

Ligde 2009-2010'da şampiyon olarak Türk futbol tarihine geçen ve "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ilk Anadolu takımı" unvanını elinde bulunduran, sonraki 4 sezon Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren yeşil-beyazlı takım, bu sezon kötü günler geçiriyor.

Bursa ekibi, üst sıralarda yer alma hedefiyle başladığı ligin ilk bölümünde, bu hedefine büyük ölçüde yaklaşsa da sezonun bitimine iki hafta kala kümede kalma hesapları içine girdi.

Süper Lig'in ilk bölümünü 27 puanla 5. sırada tamamlayan, rakip fileleri 20 kez havalandırıp, artı 3 averaja sahip olan yeşil-beyazlı takım, ikinci devrede ise taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Bursa temsilcisi, ikinci devrede sadece 2 maçta galip gelirken, 2 karşılaşmada da 1 puana razı oldu.

Ligdeki son galibiyetini 27. haftada Kardemir Karabükspor karşısında evinde 3-0'lık skorla elde eden Bursaspor, daha sonraki 5 maçta ise taraftarlarını oldukça üzen sonuçlar aldı.

Bursaspor, son 2 haftada sahasında Beşiktaş'a 2-0, deplasmanda ise Antalyaspor'a 2-1 yenilerek, küme düşme tehlikesini iyice hissetmeye başladı.

"Şampiyon"un kaderini son iki maç belirleyecek

Art arda aldığı başarısız sonuçlarla sıralamada 35 puanla 15. sıraya kadar gerileyen yeşil-beyazlı ekibin kaderini, son iki haftada oynanacak maçlar belirleyecek.

Ligdeki son iki karşılaşmasında sırasıyla sahasında Gençlerbirliği ve deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Bursaspor, 30 puanla 16. basamakta yer alan Çaykur Rizespor'un son iki maçını da kazanması halinde ligde kalmak için en az 2 puana ihtiyaç duyacak.

Çaykur Rizespor, 33. haftada deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak, sezonu sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçla tamamlayacak.

Bursaspor, yapacağı iki maçtan en az 2 puan çıkaramaması ve Çaykur Rizespor'un da iki haftayı galibiyetle kapatması durumunda bir alt lige düşecek.

İki takımın sezonu aynı puanla tamamlaması halinde ise ikili averaja göre Çaykur Rizespor, Süper Lig'de kalacak, küme düşen taraf Bursaspor olacak.