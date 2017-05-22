"ETO'O GALİBİYETLERDE BÜYÜK ROL OYNUYOR"

Spor Toto Süper Lig'de ilk 5'e girerek Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen Antalyaspor'un Faslı oyuncusu Mustafa El Kabir, aldıkları galibiyetlerde yıldız oyuncu Samuel Eto'o'nun büyük katkısı olduğunu söyledi.

El Kabir, kırmızı-beyazlı takımın yıldızı Samuel Eto'o ile birlikte oynadığı için kendini çok şanslı hissettiğini belirtti.

El Kabir, Kamerunlu futbolcudan övgüyle bahsederek, şunları kaydetti:

"Eto'o takımımızın gol kralı, büyük bir lider. Çok büyük bir oyuncu. Herkes ona saygı duyuyor. Bizim bu konuşmaya ihtiyacımız var. Eto'o'nun sözleri takımı motivasyon ediyor. Eto'o galibiyetlerde büyük rol oynuyor. Onun gibi bir futbolcu ile aynı takımda yer almak benim için büyük bir onur."

Hollanda, İsveç, Suudi Arabistan, Japonya ve Türkiye'de forma giyen Faslı futbolcu, birbirinden çok farklı ülkelerde oynaması hakkında ise, "Kariyerimi, en başından bu yana aldığım kararlar doğrultusunda şekillendirdim. Çok farklı ülkelerde, çok farklı futbolcular ile birlikte oynadım. Performansımı üst seviyeye çekecek kararlar aldığımı düşünüyorum. Şu anda burada olarak da doğru bir karar verdiğimi görüyorum. Gelecekte kariyerime nerede devam ederim bilmiyorum ama şu an tek istediğim şey Antalyaspor'a en iyi şekilde hizmet etmektir." yorumunda bulundu.

- "Yeteneklerimin farkındayım"

El Kabir, yeteneklerine çok güvendiğini ve bu yeteneklerini her zaman bulunduğu takıma fayda sağlamak için kullandığını ifade etti.

Bu konuda "Kariyerim boyunca birlikte oynadığım en iyi oyuncu benim" diye espri yapan 28 yaşındaki futbolcu, "Yeteneklerimin farkındayım. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Her ne kadar kulüp bazında kupalar kazanmamış olsam da tüm gücümü sahaya koyarım." dedi.

Faslı oyuncu, futbolcu olarak önemli sorumluluklara sahip olduğunun bilincinde olduğunu belirterek, "Futbol güzel bir spor dalı. Futbolcular olarak bizler de göze hoş gelen şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ben işimi iyi bir şekilde yapmaya devam ettiğim sürece, statların daha çok dolacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bugünkü kariyerimi Ajax altyapısına borçluyum"

Ajax altyapısında kariyerine başlayarak, bir hayalini gerçekleştirdiğini aktaran El Kabir, şöyle konuştu:

"Ajax, dünyanın en iyi futbol altyapılarından biri. Orada inanılmaz zamanlar geçirdim. Avrupa'da oynayan birçok yıldız futbolcunun Ajax altyapısında yetiştiğini görebilirsiniz. Bugünkü kariyerimi Ajax altyapısına borçluyum. Altyapıda yalnızca futbol oynamayı değil, futbol felsefesini de öğretiyorlar. Farkı da bu. Zaten günümüzde dünya futbolunu Ajax ve Barcelona altyapıları domine ediyor."

- "Gelecek sezon neden şampiyonluğa oynamayalım"

Antalyaspor'un çok iyi imkanlara sahip, güçlü bir kulüp olduğunun altını çizen Faslı futbolcu, "Bu yıla göre, seneye çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Buraya imza atarken, bu noktalara gelebileceğimizi düşünüyordum. Çünkü Antalyaspor çok iyi imkanlara sahip, önemli bir kulüp." sözlerine yer verdi.

Takımda çok önemli oyuncular bulunduğunu dile getiren El Kabir, "Gelecek sezon neden şampiyonluğa oynamayalım. Bu sene de UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda ilerliyoruz. Önümüzde kalan maçları atlatıp, Avrupa'ya gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

- "Ibrahimovic'i idol olarak görüyorum"

Fas'tan çok yetenekli futbolcular çıktığını sözlerine ekleyen El Kabir, "Fas'ta yetişen ve ülke dışında kendini geliştiren oyuncular olsun, Fas dünya futboluna çok yetenekli isimler kazandırmış bir ülke. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de oynayan Amrabat da bu yetenekli isimlerden biriydi. Onun da kariyeri Ajax altyapısında başladı, şu anda da önemli bir ligde oynuyor." sözlerini kullandı.

Faslı futbolcu, kendisine idol olarak gördüğü ismin ise Manchester United'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic olduğunu açıkladı.

Ajax altyapısında oynadığı dönemde, Ibrahimovic'in A takımda oynadığını aktaran El Kabir, "Ibrahimovic'i idol olarak görüyorum. Onunla yan yana sahalarda çalışıyorduk. Çok güçlü, teknik ve fizik olarak da büyük bir oyuncuydu. Tekniği en göze çarpan özelliğiydi. Dünyanın da en önemli oyuncularında biri. Ibrahimovic, Eto'o gibi isimlerle aynı kulüplerde bulunduğumu için şanslı ve gururluyum." diyerek sözlerini tamamladı.