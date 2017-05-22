AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE GÖRÜNÜM

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde heyecan, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalarla devam etti.

Bayern Münih, Chelsea ve Monaco'nun şampiyonluğunu daha önce ilan ettiği Avrupa liglerinde, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, İspanya'da (La Liga) ise Real Madrid de şampiyonluğa ulaştı.

- Premier Lig

Chelsea'nin ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiği İngiltere Premier Lig'de, 2016-17 sezonu son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Lider Chelsea, puan cetvelinde son sırada yer alan Sunderland'i Willian, Hazard, Pedro ve Batshuayi'nin (2) golleriyle 5-1 mağlup etti. Londra ekibinin puanını 93'e çıkardığı Stamford Bridge Stadı'ndaki mücadelede, takım kaptanı John Terry son kez Chelsea formasıyla lig maçına çıktı.

Tottenham Hotspur da sezonun son maçını farklı galibiyetle kapatan takımlar arasında yer aldı. Küme düşmesi kesinleşen Hull City ile deplasmanda karşılaşan başkent temsilcisi, Kane'in "hat-trick" yaptığı maçı 7-1 kazandı.

Watford'u 5-0 yenen Manchester City ile Middlesbrough'yu 3-0 mağlup eden Liverpool, sezonu ilk dört takım arasında tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

- La Liga

Barcelona ve Real Madrid'in şampiyonluk mücadelesinin son haftaya kadar sürdüğü İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga), Real Madrid ipi göğüsleyen taraf oldu.

Son hafta maçında deplasmanda Malaga'yı 2-0'lık skorla geçen Madrid ekibi, sezonu 93 puanla ilk sırada tamamladı ve beş yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.

Başkent ekibinin en yakın takipçisi Barcelona ise Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin iki penaltı atışından birini değerlendirebildiği maçta, sahasında Eibar'ı 4-2 yendi ve sezonu Real Madrid'in üç puan gerisinde bitirdi.

Athletic Bilbao'yu sahasında 3-1 yenen Atletico Madrid, 78 puanla üçüncü sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazandı.

- Serie A

Son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle şampiyonluğunu ilan edemeyen Juventus, bitime bir hafta kala sahasında Crotone'yi 3-0 yenerek ve sezonu zirvede bitirmeyi garantiledi.

Bu galibiyetle puanını 88'e yükselten Massimiliano Allegri'nin öğrencileri, ligde üst üste altıncı kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Lideri dört puan geriden takip eden Roma, deplasmanda Chievo'yu 5-3, üçüncü sıradaki Napoli de Fiorentina'yı 4-1 mağlup etti.

- Bundesliga

Bundesliga'da şampiyonluğunu daha önce ilan eden Bayern Münih, sezonun son maçında sahasında Freiburg'u 4-1 yenerek, sezonu 82 puanla tamamladı.

Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kalan Leipzig, sezonu 67 puanla ikinci, Werder Bremen'i 4-3 yenen Borussia Dortmund da 64 puanla üçüncü bitirdi.

Teknik direktör Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Bayer Leverkusen, Hertha Berlin'i deplasmanda 6-2 yenerek altı haftalık galibiyet özlemine son verdi.

- Ligue 1

Paris Saint-Germain'in (PSG) 4 yıllık serisini bitiren ve 17 yıl sonra şampiyon olan Monaco, deplasmanda Rennes'i 3-2 yenerek sezonu galibiyet ve 95 puanla kapadı.

Sahasında Caen ile 1-1 berabere kalan PSG, 87 puanla ligi ikinci sırada bitirdi ve UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı.