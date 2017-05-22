GÜNEY KORE-ARJANTİN MAÇINI ÇAKIR YÖNETECEK

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Cüneyt Çakır, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda 23 Mayıs salı günü oynanacak Güney Kore-Arjantin maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Güney Kore'nin Jeonju şehrindeki Jeonju World Cup Stadyumu'nda saat 14.00'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mısır Futbol Federasyonundan Gehad Grisha olacak. Karşılaşmada ayrıca video hakemler de görev alacak.