Eto'o'ya 2 gol lazım!
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ETO'O'YA 2 GOL LAZIM!

Eto'o'ya 2 gol lazım!

Antalyaspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 36 gole ulaşan Samuel Eto'o'nun, kulüp tarihinin ligdeki en golcü ismi olmasına 2 gol kaldı.

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Antalyaspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 36 gole ulaşan Samuel Eto'o'nun, kulüp tarihinin ligdeki en golcü ismi olmasına 2 gol kaldı.

Bursaspor'u 2-1 yendikleri maçta iki kez fileleri havalandıran Eto'o, kalan 2 haftada 2 gol bulursa Antalyaspor'un lig tarihindeki en golcü futbolcusu unvanına sahip olacak.

Antalyaspor Kulübünden yapılan "Eto'o'nun krallığına 2 gol kaldı" başlıklı yazılı açıklamada, Kamerunlu futbolcunun, 37 golle Tita'ya ait bu unvanı eline geçirmenin eşiğinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Eto'o 2 gol daha atması halinde toplamdaki gol sayısını 38'e çıkaracak ve 37 gollü Tita'yı da geride bırakıp Antalyaspor'umuzun gelmiş geçmiş en büyük golcüsü olacak." ifadesi kullanıldı.

Antalyaspor, ligde kalan 2 haftada deplasmanda Kasımpaşa ve içi sahada Gaziantepspor ile karşılaşacak. Şu anda Antalyaspor'un Süper Lig'deki en golcü futbolcusu unvanına sahip olan Tita, 5,5 sezonda 37 gol atmıştı. Geçen sezon 20 gol atan Samuel Eto'o, Antalyaspor tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanının yeni sahibi olmuştu.

Takım kaptanı Eto'o, şu anda, kulüp tarihinde 2 sezonda toplam 36 gol atmayı başaran ilk ve tek futbolcu durumunda bulunuyor.

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