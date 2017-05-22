Sivasspor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

SİVASSPOR'DA 12 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sivasspor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve bir sezon aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Sivasspor'da, 12 oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla sona erecek.

228 Okunma

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve bir sezon aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Sivasspor'da, 12 oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla sona erecek.

Sivasspor'da, kaleciler Tolgan Acar, Muhammed Burak Yıldız, savunma oyuncuları Hasan Hatipoğlu, Ziya Erdal, İbrahim Öztürk, Gökhan Süzen ve Dejan Kelhar, orta saha oyuncuları Hakan Arslan, Yiğit İncedemir, Adem Koçak ve Burhan Eşer ile Yunan forvet Theofanis Gekas sözleşmesi biten isimler arasında yer alıyor.

Kırmızı-beyazlı kulüpte, dün yapılan olağan kongrenin ardından futbolcularla görüşmelerin başlaması bekleniyor. 

ETİKETLER #Sivasspor
TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonu raporu
TFF 1. Lig'de kart raporu
Sivasspor 4 - Yeni Malatyaspor 0
İşte Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler
TFF 1. Lig'de son hafta heyecanı
TFF 1. Lig'de görünüm ve 34. hafta programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿