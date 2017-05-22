TFF 1. Lig'de kart raporu
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TFF 1. LİG'DE KART RAPORU

TFF 1. Lig'de kart raporu

TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunda 306 müsabakada bin 467 sarı ve 92 kırmızı kart gösterildi.

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TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunda 306 müsabakada bin 467 sarı ve 92 kırmızı kart gösterildi.

Hafta başına 2,71 kırmızı ve 43,15 sarı kart ortalaması olan ligde Manisaspor ile Adana Demirspor arasındaki 7. hafta maçında 13, 11. haftadaki Boluspor-Altınordu müsabakasında ise 11 sarı kart kullanıldı.

Göztepe-Bandırmaspor müsabakasında 4, Eskişehirspor-Elazığspor maçında ise 3 kırmızı kart gösterildi.

Hakemler, 10 müsabakada ikişer kez kırmızı kartlarına başvurdu.

- Sarı kartlar

Mersin İdmanyurdu'nun 101 kartla en fazla sarı kart gören ekip olduğu ligde, bu takımı 100 kartla Evkur Yeni Malatyaspor izledi. Ümraniyespor ve Balıkesirspor'un 61'er sarı kart gördüğü ligde, Samsunsporlu oyuncular 70 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Mersin İdmanyurdu'ndan Mitrovic ile Göztepe'den Tayfur Bingöl 13 kartla en fazla sarı kart gören isim oldu, bu oyuncuyu 12 kartla Ümraniyespor'dan İbrahim Akdağ takip etti.

- Kırmızı kartlar

Toplam 92 kırmızı kartın gösterildiği TFF 1. Lig'de, Altınordu'da sadece 1 futbolcu kırmızı kartla cezalandırıldı. Manisaspor'da 8 oyuncunun takımını eksik bıraktığı ligde, Bandırmaspor, Eskişehirspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu ve Sivassporlu futbolcular yedişer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Sezonu Bandırmaspor'da tamamlayan Gökhan Karadeniz ile aynı takımdan Kıvanç Karakaş, Mersin İdmanyurdu'dan Nurullah Kaya, Sivasspor'dan Ahmet Cebe ile Ziya Erdal, Adana Demirspor'dan Göksu Alhas, Manisaspor'dan Emre Öztürk ikişer kez kırmızı kart gördü.

- Kart raporu

TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonu kart raporu şöyle:

Takımlar

Sarı

Kırmızı

Adana Demirspor

86

6

Altınordu

87

1

Balıkesirspor

61

2

Bandırmaspor

73

7

Boluspor

92

3

Büyükşehir Gaziantepspor

76

6

Denizlispor

72

5

Elazığspor

91

4

Eskişehirspor

85

7

Evkur Yeni Malatyaspor

100

7

Giresunspor

74

4

Göztepe

94

6

Manisaspor

87

8

Mersin İdmanyurdu

101

7

Samsunspor

70

4

Sivasspor

76

7

Şanlıurfaspor

81

5

Ümraniyespor

61

3

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