UDOH, FENERBAHÇE'DE KENDİNE GELDİ

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Fenerbahçe'nin başarısında başrol oynayan isimlerin başında gelen ABD'li Ekpe Udoh, kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.

Udoh, İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final'de gösterdiği müthiş performansla En Değerli Oyuncu (MVP) ödülüne layık görüldü. Geçen sezon Fenerbahçe'ye gelmeden önce NBA'de çok kötü bir dönem geçiren 30 yaşındaki basketbolcu, sarı-lacivertli takımda adeta küllerinden doğdu.

Kolej kariyerini iyi geçiren Udoh, 23 yaşında NBA seçmelerine katıldı. NBA draftında Golden State Warriors tarafından 6. sıra gibi önemli bir pozisyondan seçilen Udoh, 2010-2011'de çaylak sezonunda 4.3 sayı ortalaması yakaladı.

Sonraki sezon NBA'deki lokavt nedeniyle sadece bir maçlığına İsrail temsilcisi Bnei Hasharon'a katılan Udoh, 2011-2012 sezonunda Golden State Warriors ve Milwaukee Bucks formaları giydi. Golde State Warriors'tan sonra Milwaukee Bucks'ta da beklenen çıkışı gösteremeyen Udoh, kendisi için kabus gibi geçen 2014-2015 sezonunda Los Angeles Clippers'ın yolunu tuttu.

Udoh, Clippers'ta sadece 3.4 dakika süre alabildiği sezondan sonra NBA'den ayrılma kararı aldı ve kariyerinin en önemli adımlarından birini attı.

- Fenerbahçe'nin yıldızı oldu

Udoh, geçen sezon başı katıldığı Fenerbahçe'nin kısa sürede yıldızı olmayı başardı.

ABD'li oyuncu ilk sezonunda Fenerbahçe'yle profesyonel kariyerinin ilk kupalarını elde etti. Udoh, sarı-lacivertli takımla 2015-2016 yılında lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon başında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanan Udoh, Avrupa Ligi zaferiyle zirve yaptı.

Udoh, ilk kez Fenerbahçe formasıyla çıktığı Avrupa Ligi'nde istatistiklere damga vurdu.

Özellikle bloklarıyla ön planda yer alan Udoh, 58 maçta 103 blok yaparak son 2 sezonun en iyisi oldu. Bu sürede 12.3 sayı, 6.5 ribaunt, 1.8 asist ortalaması yakalayan Udoh, Fenerbahçe'nin en büyük kozu olarak sahada yer aldı.

- MVP seçildi

Udoh, Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaştığı Dörtlü Final'e ise damga vurdu.

Dörtlü Final'de Real Madrid maçında 18 sayı, 12 ribaunt, 8 asist ve 2 blokla "triple double"ın kıyısından dönerek "double double" yapan Udoh, finalde de müthiş oynadı.

ABD'li basketbolcu, finalde 10 sayı, 8 ribaunt, 4 asist ve 5 blokla mücadele etti. Dörtlü Final'de toplam 28 sayı, 20 ribaunt, 12 asist, 7 blokla oynayan Udoh, MVP olmayı hak etti.

- 17 yıl sonra ilk pivot MVP

Ekpe Udoh, Avrupa Ligi'nde 17 yıl sonra MVP seçilen ilk pivot oldu.

Avrupa'daki 2. sezonunda adını herkese ezberleten Udoh'tan önce, 1999-2000 yılında Panathinaikos'un şampiyonluğundaki en büyük pay sahibi Zeljko Rebraca, pivot olarak MVP seçilmişti.

Aradan geçen 17 yılda oyun kurucular ya da forvetler MVP ödülünü almıştı.

- Ribaunt ve blok kralı

Ekpe Udoh, Avrupa Ligi'nde sezonu ribaunt ve blok kralı olarak tamamladı.

Tecrübeli oyuncu, 7.8 ribaunt ve 2.2 blok ortalamasıyla sezonu bu istatistiklerde zirvede bitirdi. Udoh, verimlilik puanında ise sezonun en iyi 3. ismi oldu. ABD'li pivot, 20.7 verimlilik puanıyla Unics Kazan'dan Keith Langford ve CSKA Moskova'dan Nando De Colo'dan sonra üçüncü sırayı aldı.

Udoh, bu istatistikleriyle Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi ilk 5'ine de seçilme başarısı gösterdi.

- Obradovic'e güvendi

NBA'deki hayal kırıklığının ardından bir maçlık İsrail macerası dışında ilk kez ABD dışında basketbol oynamaya çıkan Udoh'un yükselişinde, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic başrol oynadı.

Udoh'a çok güvenen Obradovic, neredeyse 1 sezon hiç forma şansı bulamayan oyuncusuna birçok maçta 30 dakikanın üzerinde şans verdi.

Obradovic, dün basın toplantısında ise Udoh için "25 yıllık kariyerimde bu kadar yüksek konsantrasyonla oynayan başka bir oyuncu görmedim." diyerek oyuncusunu övmüştü.

- Teklifleri geri çevirdi

Udoh, sezon başında NBA ve Avrupa'dan gelen teklifleri geri çevirdi.

Geçen sezon CSKA Moskova'ya kaybedilen finalden sonra bu yıl kupayı almak için Fenerbahçe'de kalmayı tercih eden Udoh, isteğine de ulaştı.

Sezon başında NBA'den istediği kontratı alamayan Udoh, Avrupa'da ise sadece Fenerbahçe'de oynamak istediğini daha önce birçok açıklamasında dile getirmişti.