ANKARAGÜCÜ, ARAPLARA MI AÇILIYOR?

Avukat Erdal Kesebir, Avrupa’da kulüp sahibi iki Arap iş adamının, Ankaragücü AŞ hisselerini almaları yönünde yürüttükleri çalışmada, önemli bir noktaya geldiklerini söyledi.

Sezonu şampiyon tamamlayıp TFF Birinci Lige yükseldikten sonra, kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in özellikle ekonomik destek anlamında karşılıklı açıklamalarıyla ortamın gerildiği Ankaragücü’nde sürpriz bir gelişme yaşanıyor.

Ankaragücü’nün FIFA’daki dava dosyalarını takip eden Avukat Erdal Kesebir, 2 yıldır yürüttükleri çalışmada önemli bir noktaya geldiklerini ve 2 Arap iş adamanının Ankaragücü Futbol AŞ hisselerini alma konusunda, yakın zamanda Ankara’ya gelip, Başkan Mehmet Yiğiner ile görüşeceğini söyledi. 2 yıldır dışarıdan maddi destek bulma konusunda proje yürüttüğünü belirten Kesebir, şu bilgileri verdi:

“Bu girişim bana göre Ankaragücü için bir müjdedir. Ankaragücü şampiyon olunca işi daha farklı bir noktaya geldi. Takımın durumu, taraftarı, Ankara’daki gücü, bu görüşmeleri çok daha ileri yerlere taşıdı. İki Arap iş adamı Ankaragücü ile yakından ilgileniyor. Özellikle biri çok daha hevesli. İkisinin de Avrupa’nın değişik liglerinde takımları var. Haziran ayında, Ankara’ya gelip, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile görüşme yapmalarını bekliyoruz.”

Ankaragücü’nün bir bataktan, şampiyonluğa giden bir başarı elde ettiğini, bunun çok değerli olduğunu vurgulayan Kesebir, şöyle devam etti:

“Herkes hatırlar, Ankara’da oynanan olaylı bir Konyaspor maçı vardı. Taraftar sahaya girdi. O girişim, Yiğiner’i başkanlıktan uzaklaştırma çabasıydı ancak sonuç vermedi. 100 milyon borcu olan bir kulübü ayakta tutmak çok zordur. Bu süreçte büyük işler yapıldı. Büyük sorunlar aşıldı. Ankaragücü’ne destek olması gerekenler uzak durunca, çare başka yerde aranmaya başlandı. Dava dosyaları sürecinde Yiğiner’i yakından tanıdım. Verdiği mücadele tanıklık ettim. Bana göre Yiğiner, hem Ankaragücü’nün hem de Türk futbolunun yeni İlhan Cavcav’ıdır. Ankara ve Ankaragücü, bunu iyi değerlendirmeli. Maddi zorluklarını aşmış bir Ankaragücü’nün, Süper Ligde şampiyon olacağına, Ankara’dan bunu başaracak tek takım olacağına inanıyorum.”