Trabzonspor 0 - İ. Başakşehir 0
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TRABZONSPOR 0 - İ. BAŞAKŞEHİR 0

Trabzonspor 0 - İ. Başakşehir 0

Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Trabzonspor ile İ. Başakşehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Trabzonspor 0 - İ. Başakşehir 0

Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Trabzonspor ile İ. Başakşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Carl Medjani, Joao Pereira, Uğur Demirok, Emmanuel Mas, Ogenyi Onazi (90' Zeki Yavru), Matus Bero (72' Hugo Rodallega), Yusuf Yazıcı, Dame N'doye, Olcay Şahan, Fabian Castillo (89' Yusuf Erdoğan)

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Alexandu Epureanu, Bekir İrtegün, Eren Albayrak, Junior Caiçara (63' Mahmut Tekdemir), Marcio Mossoro (82' İrfan Can Kahveci), Stefano Napoleoni, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Joseph Attamah, Emmanuel Adebayor (46' Mustafa Pektemek)

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Tokat

Sarı Kartlar: DK 30: Ogenyi Onazi (Trabzonspor), DK 43: Bekir İrtegün (İ. Başakşehir), DK 82: Marcio Mossoro (İ. Başakşehir), DK 88: Olcay Şahan (Trabzonspor)

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