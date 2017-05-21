İşte Trabzonspor - İ. Başakşehir maçında ilk 11'ler
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İŞTE TRABZONSPOR - İ. BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Trabzonspor - İ. Başakşehir maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Trabzonspor ile İ. Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Trabzonspor - İ. Başakşehir maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Trabzonspor - İ. Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 32. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Carl Medjanı, Fabıan Andres Castıllo Sanchez, Dame N'doye, Uğur Demirok, Ogenyı Eddy Onazı, Olcay Şahan, Matus Bero, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Eren Albayrak, Bekir İrtegün, Joseph Larweh Attamah, Stefano Napoleonı, Sheyı Emmanuel Adebayor, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Tokat

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