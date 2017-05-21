Atiker Konyaspor 3 - K Karabükspor 0
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ATİKER KONYASPOR 3 - K KARABÜKSPOR 0

Atiker Konyaspor 3 - K Karabükspor 0

Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Atiker Konyaspor ile K Karabükspor Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 3-0 kazandı.

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Atiker Konyaspor 3 - K Karabükspor 0

Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Atiker Konyaspor ile K Karabükspor Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 3-0 kazandı.

Atiker Konyaspor: Abdulaziz Demircan, Ali Turan (89' Marc Kibong Mbamba), Barry Douglas, Nejc Skubic, Selim Ay, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner (80' Ioan Hora), Jens Jonsson (46' Ali Çamdalı), Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Rijad Bajic

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

K Karabükspor: Oleksandr Rybka, Dany Nounkeu (46' Kerim Zengin), Barış Başdaş, Iasmin Latovlevici, Paul Papp, Dejan Lazarevic, Ceyhun Gülselam, Evgen Seleznyov (70' Serdar Deliktaş), Ermin Zec (46' Andrey Bliznichenko), Andre Poko, Mustapha Yatabare

Teknik Direktör: Zoran Barısıc

Hakem: Arda Kardeşler, Cem Satman, Orkun Aktaş, Sarperbarış Saka

Goller: DK 23: Rijad Bajic (Atiker Konyaspor), DK 27: Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), DK 90: Ioan Hora (Atiker Konyaspor)

Sarı Kart: DK 59: Paul Papp (K Karabükspor)

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