ATİKER KONYASPOR - K KARABÜKSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Atiker Konyaspor - K Karabükspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Atiker Konyaspor ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Konya Büyükşehir
Atiker Konyaspor: Volkan Fındıklı, Barry James Douglas, Ali Turan, Selim Ay, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Rıad Bajıc, Denı Mılosevıc, Amır Hadzıahmetovıc, Abdulaziz Demircan, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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K Karabükspor: Paul Papp, Ceyhun Gülselam, Mustapha Yatabare, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Iasmın Latovlevıcı, Andre Bıyogo Poko, Dejan Lazarevıc, Barış Başdaş, Ermın Zec, Yevgen Seleznov, Oleksandr Rybka
Teknik Direktör: Zoran Barısıc
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Hakem: Arda Kardeşler, Cem Satman, Orkun Aktaş, Sarperbarış Saka
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