Atiker Konyaspor - K Karabükspor maç kadroları belli oldu...
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ATİKER KONYASPOR - K KARABÜKSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Atiker Konyaspor - K Karabükspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Atiker Konyaspor ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Atiker Konyaspor - K Karabükspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Atiker Konyaspor ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Konya Büyükşehir

Atiker Konyaspor: Volkan Fındıklı, Barry James Douglas, Ali Turan, Selim Ay, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Rıad Bajıc, Denı Mılosevıc, Amır Hadzıahmetovıc, Abdulaziz Demircan, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

K Karabükspor: Paul Papp, Ceyhun Gülselam, Mustapha Yatabare, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Iasmın Latovlevıcı, Andre Bıyogo Poko, Dejan Lazarevıc, Barış Başdaş, Ermın Zec, Yevgen Seleznov, Oleksandr Rybka

Teknik Direktör: Zoran Barısıc

Hakem: Arda Kardeşler, Cem Satman, Orkun Aktaş, Sarperbarış Saka

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