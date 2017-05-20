BEŞİKTAŞ 4 - KASIMPAŞA 1

Beşiktaş 4 - Kasımpaşa 1
Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 4-1 kazandı.
Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia, Dusko Tosic, Marcelo Guedes, Gökhan Gönül (86' Andreas Beck), Ricardo Quaresma, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca (65' Necip Uysal), Ryan Babel, Vincent Aboubakar (72' Cenk Tosun)
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Cristian Titi, Veysel Sarı, Strahil Popov, Tunay Torun (57' Hasan Bilal), Abdullah Durak (57' Ahmed Ildiz), Andre Castro, Loret Sadiku, Samuel Eduok (85' Cristian Guanca), Batuhan Altıntaş
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Hakem: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Hanoğlu, Abdulkadir Bitigen
Goller: DK 2: Vincent Aboubakar (Beşiktaş), DK 4: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 33: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), DK 49: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 65: Ryan Babel (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: DK 10: Abdullah Durak (Kasımpaşa), DK 45: Loret Sadiku (Kasımpaşa), DK 69: Necip Uysal (Beşiktaş), DK 76: Cenk Tosun (Beşiktaş)
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