Antalyaspor 2 - Bursaspor 1
Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Antalyaspor ile Bursaspor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 2-1 kazandı.
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Salih Dursun, Sandro, Charles Fernando (76' Emre Güral), Ramon Motta (63' Serdar Özkan), Deniz Kadah, Danilo Campos (70' Yekta Kurtuluş), Samuel Eto'o
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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Bursaspor: Harun Tekin, Tomas Sivok, Erdem Özgenç, Ertuğrul Ersoy (41' Ricardo Faty), Onur Atasayar, Pablo Batalla, Cristobal Jorquera (87' Emre Taşdemir), Şamil Cinaz, Bogdan Stancu (46' Furkan Soyalp), Sinan Bakış, Kubilay Kanatsızkuş
Teknik Direktör:
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Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak, Özgüç Türkalp
Goller: DK 32: Samuel Eto'o (Antalyaspor), DK 47: Sinan Bakış (Bursaspor), DK 80: Samuel Eto'o (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: DK 29: Charles Fernando (Antalyaspor), DK 49: Furkan Soyalp (Bursaspor), DK 56: Tomas Sivok (Bursaspor), DK 74: Sandro (Antalyaspor)
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