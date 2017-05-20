Samsunspor 0 - Bandırmaspor 0
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SAMSUNSPOR 0 - BANDIRMASPOR 0

Samsunspor 0 - Bandırmaspor 0

TFF 1. Lig 34. haftasında Samsunspor ile Bandırmaspor Samsun 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Samsunspor 0 - Bandırmaspor 0

TFF 1. Lig 34. haftasında Samsunspor ile Bandırmaspor Samsun 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Samsunspor: Tom Muyters, Mustafa Sevgi (90' Canberk Aydın), Erkam Reşmen, Ousmane N'diaye, Abdülkerim Bardakçı, Kenan Karışık, Gökay İravul (76' Fatih Kılıçkaya), Hasan Kılıç, Göksu Türkdoğan, Murat Gürbüzerol (90' Halil İbrahim Pekşen), Famoussa Kone

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Bandırmaspor: Okan Koçuk, Özgür Çelik, Gökhan Yılmaz, Brinner, Ömer Kandemir, David Kılınç (63' Üstün Bilgi), Gökhan Karadeniz, Marino, Doğan Karakuş, Feridun Kıroğlu (58' Sertaç Çam), Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Hakem: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken, Emre Malok

Sarı Kartlar: DK 76: Abdülkerim Bardakçı (Samsunspor), DK 76: Marino (Bandırmaspor), DK 86: Famoussa Kone (Samsunspor), DK 90: Tom Muyters (Samsunspor), DK 90: Brinner (Bandırmaspor), DK 90: Erkam Reşmen (Samsunspor), DK 90: Sertaç Çam (Bandırmaspor)

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