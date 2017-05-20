Mersin İdmanyurdu 2 - Adana Demirspor 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

MERSİN İDMANYURDU 2 - ADANA DEMİRSPOR 2

Mersin İdmanyurdu 2 - Adana Demirspor 2

TFF 1. Lig 34. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Adana Demirspor Mersin Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

283 Okunma

Mersin İdmanyurdu 2 - Adana Demirspor 2

TFF 1. Lig 34. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Adana Demirspor Mersin Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre Aslan, Mehmet Enes Sığırcı, Abdülkadir Korkut, Hakan Olkan, Gökhan Akkan, Nurullah Kaya, Mahmut Metin (73' Sinan Kaloğlu), Kudbettin Tekin Oğrak, Tolga Şahin, Tita (20' Bekir Can Sönmez), Ricardo Pedriel

Teknik Direktör: Levent Eriş

Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Göksu Alhas (80' Tufan Kelleci), Alican Karadağ, Nikola Raspopovic, Oğuzhan Berber, Tiago Bezerra, Berkay Samancı, Mehmet Taş, Leroy George (46' Sercan Kaya), Pote, Mustafa Durak (90' Petar Grbic)

Teknik Direktör: Tekin İncebaldır

Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey, Çağatay Şahan

Goller: DK 40: Ricardo Pedriel (Mersin İdmanyurdu), DK 49: Pote (Adana Demirspor), DK 69: Alican Karadağ (Adana Demirspor), DK 75: Sinan Kaloğlu (Mersin İdmanyurdu)

Sarı Kartlar: DK 12: Mustafa Durak (Adana Demirspor), DK 44: Hakan Olkan (Mersin İdmanyurdu), DK 66: Göksu Alhas (Adana Demirspor), DK 84: Berat Tosun (Adana Demirspor), DK 85: Fevzi Elmas (Adana Demirspor)

﻿

İşte Mersin İdmanyurdu - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler
TFF 1. Lig'de son hafta heyecanı
TFF 1. Lig'de görünüm ve 34. hafta programı
Adana Demirspor 1 - Sivasspor 1
Bandırmaspor 3 - Mersin İdmanyurdu 0
Bandırmaspor - Mersin İdmanyurdu maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿