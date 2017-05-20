MERSİN İDMANYURDU 2 - ADANA DEMİRSPOR 2

Mersin İdmanyurdu 2 - Adana Demirspor 2
TFF 1. Lig 34. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Adana Demirspor Mersin Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre Aslan, Mehmet Enes Sığırcı, Abdülkadir Korkut, Hakan Olkan, Gökhan Akkan, Nurullah Kaya, Mahmut Metin (73' Sinan Kaloğlu), Kudbettin Tekin Oğrak, Tolga Şahin, Tita (20' Bekir Can Sönmez), Ricardo Pedriel
Teknik Direktör: Levent Eriş
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Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Göksu Alhas (80' Tufan Kelleci), Alican Karadağ, Nikola Raspopovic, Oğuzhan Berber, Tiago Bezerra, Berkay Samancı, Mehmet Taş, Leroy George (46' Sercan Kaya), Pote, Mustafa Durak (90' Petar Grbic)
Teknik Direktör: Tekin İncebaldır
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Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey, Çağatay Şahan
Goller: DK 40: Ricardo Pedriel (Mersin İdmanyurdu), DK 49: Pote (Adana Demirspor), DK 69: Alican Karadağ (Adana Demirspor), DK 75: Sinan Kaloğlu (Mersin İdmanyurdu)
Sarı Kartlar: DK 12: Mustafa Durak (Adana Demirspor), DK 44: Hakan Olkan (Mersin İdmanyurdu), DK 66: Göksu Alhas (Adana Demirspor), DK 84: Berat Tosun (Adana Demirspor), DK 85: Fevzi Elmas (Adana Demirspor)
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