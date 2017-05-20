Şanlıurfaspor 2 - Elazığspor 1
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ŞANLIURFASPOR 2 - ELAZIĞSPOR 1

Şanlıurfaspor 2 - Elazığspor 1

TFF 1. Lig 34. haftasında Şanlıurfaspor ile Elazığspor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Şanlıurfaspor 2-1 kazandı.

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Şanlıurfaspor 2 - Elazığspor 1

TFF 1. Lig 34. haftasında Şanlıurfaspor ile Elazığspor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Şanlıurfaspor 2-1 kazandı.

Şanlıurfaspor: Sinan Ören, İzzet Yıldırım, Şaban Özel, Cemil Adıcan, Caner Cavlun, Fevzi Özkan (83' Emmanuel Banahene), Oktay Delibalta, Hüseyin Kala, Halil Köçer, Mertcan Çam, Batuhan Karadeniz (32' Abdulaziz Solmaz)

Teknik Direktör: Hayati Soydaş

Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Onur Alsu (73' Hamidou Traore), Mesut Saray, Timur Bayram Özgöz, Aldin Cajic, Alpaslan Öztürk (80' Yunus Gül), Youssef Yeşilmen (89' Erhan Çinar), Olanrewaju Kehinde

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar, Burak Şeker

Goller: DK 38: Timur Bayram Özgöz (Elazığspor), DK 45: Alpaslan Öztürk (Şanlıurfaspor), DK 45: Abdulaziz Solmaz (Şanlıurfaspor)

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