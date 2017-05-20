GAZİANTEP BŞB 2 - GİRESUNSPOR 1

Gaziantep BŞB 2 - Giresunspor 1
TFF 1. Lig 34. haftasında Gaziantep BŞB ile Giresunspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gaziantep BŞB 2-1 kazandı.
Gaziantep BŞB: Adam Stachowiak, Uğur Akdemir, Özgür Özkaya, Serge Akakpo, Ahmet Kesim, Murat Ceylan (90' Rıza Efendioğlu), Erdal Güneş (61' Muhammet Ertürk), Muhammet Reis, Gökhan Alsan, Ramazan Civelek, Uche Kalu (88' Cumali Bişi)
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
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Giresunspor: Anıl Atağ, Rızvan Şahin, Çağlar Birinci, Cihan Can (78' David Abwo), Onur Demir, Dilaver Güçlü, Igors Tarasovs, Nemanja Tomic, Jones Carioca (66' Recep Aydın), Çağrı Bülbül, Isaac Promise
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Suat Arslanboğa, Asım Yusuf Öz, Erkan Akbulut, Tolga Kadaz
Goller: DK 5: Uche Kalu (Gaziantep BŞB), DK 32: Muhammet Reis (Gaziantep BŞB), DK 36: Dilaver Güçlü (Giresunspor)
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