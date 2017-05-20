SİVASSPOR 4 - YENİ MALATYASPOR 0

Sivasspor 4 - Yeni Malatyaspor 0
TFF 1. Lig 34. haftasında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sivasspor 4-0 kazandı.
Sivasspor: Tolgahan Acar (48' Ali Şaşal Vural), John Boye, Rıdvan Şimşek (63' Ahmet Cebe), Gökhan Süzen, İbrahim Öztürk, Adem Koçak (31' Yiğit İncedemir), Burhan Eşer, Hakan Arslan, Galip Güzel, Emre Kılınç, Leandrinho
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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Yeni Malatyaspor: Hakan Canbazoğlu, Caner Arıcı, Sezer Özmen, Sadık Çiftpınar, Sunday Mba (74' Ahmet Aras), Boubacar Diabang, Ferhat Kiraz (46' Sedat Ağçay), Murat Yıldırım, Michael Pereira, Rahman Buğra Çağıran, Austin Amutu (64' Eren Tozlu)
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay, Onur Karabaş
Goller: DK 10: Emre Kılınç (Sivasspor), DK 45: Emre Kılınç (Sivasspor), DK 49: Emre Kılınç (Sivasspor), DK 58: Leandrinho (Sivasspor)
Sarı Kartlar: DK 64: Caner Arıcı (Yeni Malatyaspor), DK 68: Murat Yıldırım (Yeni Malatyaspor), DK 77: Eren Tozlu (Yeni Malatyaspor), DK 84: Michael Pereira (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı Kart: DK 76: Sedat Ağçay (Yeni Malatyaspor)
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