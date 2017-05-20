Sivasspor 4 - Yeni Malatyaspor 0
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SİVASSPOR 4 - YENİ MALATYASPOR 0

Sivasspor 4 - Yeni Malatyaspor 0

TFF 1. Lig 34. haftasında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sivasspor 4-0 kazandı.

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Sivasspor 4 - Yeni Malatyaspor 0

TFF 1. Lig 34. haftasında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sivasspor 4-0 kazandı.

Sivasspor: Tolgahan Acar (48' Ali Şaşal Vural), John Boye, Rıdvan Şimşek (63' Ahmet Cebe), Gökhan Süzen, İbrahim Öztürk, Adem Koçak (31' Yiğit İncedemir), Burhan Eşer, Hakan Arslan, Galip Güzel, Emre Kılınç, Leandrinho

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Yeni Malatyaspor: Hakan Canbazoğlu, Caner Arıcı, Sezer Özmen, Sadık Çiftpınar, Sunday Mba (74' Ahmet Aras), Boubacar Diabang, Ferhat Kiraz (46' Sedat Ağçay), Murat Yıldırım, Michael Pereira, Rahman Buğra Çağıran, Austin Amutu (64' Eren Tozlu)

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay, Onur Karabaş

Goller: DK 10: Emre Kılınç (Sivasspor), DK 45: Emre Kılınç (Sivasspor), DK 49: Emre Kılınç (Sivasspor), DK 58: Leandrinho (Sivasspor)

Sarı Kartlar: DK 64: Caner Arıcı (Yeni Malatyaspor), DK 68: Murat Yıldırım (Yeni Malatyaspor), DK 77: Eren Tozlu (Yeni Malatyaspor), DK 84: Michael Pereira (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı Kart: DK 76: Sedat Ağçay (Yeni Malatyaspor)

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