Boluspor 4 - Manisaspor 0
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BOLUSPOR 4 - MANİSASPOR 0

Boluspor 4 - Manisaspor 0

TFF 1. Lig 34. haftasında Boluspor ile Manisaspor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Boluspor 4-0 kazandı.

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Boluspor 4 - Manisaspor 0

TFF 1. Lig 34. haftasında Boluspor ile Manisaspor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 4-0 kazandı.

Boluspor: Melih Ağa, Ramazan Sal, Fatih Turan, Alim Öztürk, Musa Sinan Yılmazer, Özgür İleri (68' Burak Asan), Yusuf Emre Gültekin, Cengiz Umut Meraş, Rydell Poepon (74' ), Chukwuma Akabueze (56' Abdulkadir Özdemir), Guido Kocer

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Manisaspor: Yağızcan Akyürek, Hüseyin Tok (46' Ömer Buğdaycı), Ümit Yasin Arslan, Erman Bulucu, Emre Öztürk, Metin Yüksel, Mertan Caner Öztürk, Hakan Turan, Bilal Sebaihi (77' Yunus Yılmaz), Constantin Bakaki, Alper Önal

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Mehmet Metin, Yiğit Arslan

Goller: DK 11: Rydell Poepon (Boluspor), DK 43: Rydell Poepon (Boluspor), DK 45: Rydell Poepon (Boluspor), DK 61: Rydell Poepon (Boluspor)

Sarı Kart: DK 70: Burak Asan (Boluspor)

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