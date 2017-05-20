BOLUSPOR 4 - MANİSASPOR 0

Boluspor 4 - Manisaspor 0
TFF 1. Lig 34. haftasında Boluspor ile Manisaspor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 4-0 kazandı.
Boluspor: Melih Ağa, Ramazan Sal, Fatih Turan, Alim Öztürk, Musa Sinan Yılmazer, Özgür İleri (68' Burak Asan), Yusuf Emre Gültekin, Cengiz Umut Meraş, Rydell Poepon (74' ), Chukwuma Akabueze (56' Abdulkadir Özdemir), Guido Kocer
Teknik Direktör: Fuat Çapa
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Manisaspor: Yağızcan Akyürek, Hüseyin Tok (46' Ömer Buğdaycı), Ümit Yasin Arslan, Erman Bulucu, Emre Öztürk, Metin Yüksel, Mertan Caner Öztürk, Hakan Turan, Bilal Sebaihi (77' Yunus Yılmaz), Constantin Bakaki, Alper Önal
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Hakem: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Mehmet Metin, Yiğit Arslan
Goller: DK 11: Rydell Poepon (Boluspor), DK 43: Rydell Poepon (Boluspor), DK 45: Rydell Poepon (Boluspor), DK 61: Rydell Poepon (Boluspor)
Sarı Kart: DK 70: Burak Asan (Boluspor)
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