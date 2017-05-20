DENİZLİSPOR 1 - GÖZTEPE 1

Denizlispor 1 - Göztepe 1
TFF 1. Lig 34. haftasında Denizlispor ile Göztepe Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Denizlispor: Zeki Ayvaz, Alfred Sankoh, Anıl Taşdemir (90' Batıcan Aday), Ömer Alp Kulga, Burak Altıparmak, Cihan Özkaymak, Berkan Afşarlı (83' İsmail Güven), Barış Örücü, Şevki Çınar, Leandro Kappel (45' Ziya Alkurt), Yasin Ozan
Teknik Direktör: Kenan Atik
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Göztepe: Günay Güvenç, Tanju Kayhan, Leo Schwechlen, Canberk Dilaver, Emre Can Coşkun, Jean Jacques Gosso, Adis Jahovic, Prince Segbefia, Halil Akbunar, Tayfur Bingöl (90' Aleksandr Kobakhidze), Mehmet Umut Nayir (72' Lokman Gör)
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Koray Gençerler, Uygar Bebek, Abdullah Bora Özkara, Ercan Hellaç
Goller: DK 54: Adis Jahovic (Göztepe), DK 64: Anıl Taşdemir (Denizlispor)
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