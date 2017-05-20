Denizlispor 1 - Göztepe 1
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DENİZLİSPOR 1 - GÖZTEPE 1

Denizlispor 1 - Göztepe 1

TFF 1. Lig 34. haftasında Denizlispor ile Göztepe Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Denizlispor 1 - Göztepe 1

TFF 1. Lig 34. haftasında Denizlispor ile Göztepe Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Denizlispor: Zeki Ayvaz, Alfred Sankoh, Anıl Taşdemir (90' Batıcan Aday), Ömer Alp Kulga, Burak Altıparmak, Cihan Özkaymak, Berkan Afşarlı (83' İsmail Güven), Barış Örücü, Şevki Çınar, Leandro Kappel (45' Ziya Alkurt), Yasin Ozan

Teknik Direktör: Kenan Atik

Göztepe: Günay Güvenç, Tanju Kayhan, Leo Schwechlen, Canberk Dilaver, Emre Can Coşkun, Jean Jacques Gosso, Adis Jahovic, Prince Segbefia, Halil Akbunar, Tayfur Bingöl (90' Aleksandr Kobakhidze), Mehmet Umut Nayir (72' Lokman Gör)

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Hakem: Koray Gençerler, Uygar Bebek, Abdullah Bora Özkara, Ercan Hellaç

Goller: DK 54: Adis Jahovic (Göztepe), DK 64: Anıl Taşdemir (Denizlispor)

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