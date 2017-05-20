ALTINORDU 3 - ESKİŞEHİRSPOR 0

Altınordu 3 - Eskişehirspor 0
TFF 1. Lig 34. haftasında Altınordu ile Eskişehirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 3-0 kazandı.
Altınordu: Erce Kardeşler (88' Ali Emre Yanar), Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Arif Morkaya, Okan Derici (76' Alican Özfesli), Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu, Barış Alıcı, Fatih Aktay (83' Hasan Kabze)
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bilal Aziz, Kaan Kanak, Furgan Polat (84' ), , Aykut Akgün, Mehmet Murat Uçar, Ramazan Övüç, Dorukhan Toköz, Axel Meye (75' İbrahim Halil Öner), Chikeluba Ofoedu (89' )
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
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Hakem: Barış Şimşek, Serdar Diyadin, Samet Çavuş, Ramazan Keleş
Goller: DK 49: Barış Alıcı (Altınordu), DK 58: Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), DK 68: Fatih Aktay (Altınordu)
Sarı Kartlar: DK 48: Barış Alıcı (Altınordu), DK 54: Mehmet Murat Uçar (Eskişehirspor), DK 61: Okan Derici (Altınordu), DK 64: Serkan Göksu (Altınordu)
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