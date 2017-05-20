Balıkesirspor 3 - Ümraniyespor 1
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BALIKESİRSPOR 3 - ÜMRANİYESPOR 1

Balıkesirspor 3 - Ümraniyespor 1

TFF 1. Lig 34. haftasında Balıkesirspor ile Ümraniyespor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Balıkesirspor 3-1 kazandı.

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Balıkesirspor 3 - Ümraniyespor 1

TFF 1. Lig 34. haftasında Balıkesirspor ile Ümraniyespor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor 3-1 kazandı.

Balıkesirspor: Asil Kaan Eryılmaz, Cüneyt Köz, Doğa İşeri, Oğuzhan Çapar, İbrahim İçuz, İshak Çakmak, Bülent Cevahir, Eray Ataseven (67' Emre Akkaş), Çağatay Vatan, Şaban Tükenmez, Rahmi Anıl Başaran

Teknik Direktör: Can Cangök

Ümraniyespor: Metin Erol, Mehmet Öztonga, Mustafa Çakır, Tarık Tekdal, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Samet Asatekin, Seidu Salifu, Emircan Altıntaş, Bahadır Özkan, Abdullah Halman

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Erkan Engin, Emin Yıldırım, Özgür Ertem, Ferhan Kestanlıoğlu

Goller: DK 56: Samet Asatekin (Ümraniyespor), DK 65: Cüneyt Köz (Balıkesirspor), DK 84: Emre Akkaş (Balıkesirspor), DK 90: Akçan Deniz Sayar (Balıkesirspor)

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