İŞTE BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Beşiktaş - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 32. Haftasında Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Çınar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vodafone Arena
Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Vıncent Aboubakar, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Ali Arslan, Marcelo Antonıo Guedes Fılho, Ryan Guno Babel, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Chrıstıan Chagas Tarouco, Abdullah Durak, Loret Sadıku, Andre De Castro Pereıra, Tunay Torun, Samuel Emem Eduok, Olıvıer Veıgneau, Mustafa Batuhan Altıntaş, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Hanoğlu, Abdulkadir Bitigen
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