İŞTE ANTALYASPOR - BURSASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Antalyaspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Antalyaspor - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 32. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Samuel Eto O Fıls, Sakıb Aytaç, Salih Dursun, Ondrej Celustka, Ramon De Moraes Motta, Sandro Ranıere Guımaraes Cordeıro, Ferhat Kaplan, Deniz Kadah, Macıel Sousa Campos Richard Danılo
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Şamil Çinaz, Crıstobal Andres Jorquera Torres, Pablo Martın Batalla, Sinan Bakış, Kubilay Kanatsızkuş, Erdem Özgenç, Ertuğrul Ersoy, Onur Atasayar, Tomas Sıvok
Teknik Direktör:
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Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak, Özgüç Türkalp
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