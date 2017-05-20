İşte Antalyaspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ANTALYASPOR - BURSASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Antalyaspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Antalyaspor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Antalyaspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Antalyaspor - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 32. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Samuel Eto O Fıls, Sakıb Aytaç, Salih Dursun, Ondrej Celustka, Ramon De Moraes Motta, Sandro Ranıere Guımaraes Cordeıro, Ferhat Kaplan, Deniz Kadah, Macıel Sousa Campos Richard Danılo

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Şamil Çinaz, Crıstobal Andres Jorquera Torres, Pablo Martın Batalla, Sinan Bakış, Kubilay Kanatsızkuş, Erdem Özgenç, Ertuğrul Ersoy, Onur Atasayar, Tomas Sıvok

Teknik Direktör:

Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak, Özgüç Türkalp

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