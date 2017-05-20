KAYSERİSPOR 1 - ADANASPOR 1

Kayserispor 1 - Adanaspor 1
Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Kayserispor ile Adanaspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kayserispor: Ali Ahamada, Larrys Mabiala, Hakan Aslantaş, Erkan Kaş, Levent Gülen, Samba Sow (72' Jean-armel Kana-biyik), Silvestre Varela (56' Ryan Mendes), Rajko Rotman, Deniz Türüç (77' Güray Vural), Raheem Lawal, Umut Bulut
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Mauricio Ramos, Samican Keskin, Didi, Digao, Renan Foguinho, Tevfik Altındağ, Bekir Yılmaz (74' Ahmet Bahçıvan), Vinicius, Cem Özdemir (90' Yusuf Fırat Kaplan), Ahmet Dereli (86' Emre Uğur Uruç)
Teknik Direktör: Eyüp Arın
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Hakem: Tolga Özkalfa, Erdinç Sezertam, Cevdet Kömürcüoğlu, Ali Şansalan
Goller: DK 34: Samba Sow (Kayserispor), DK 81: Renan Foguinho (Adanaspor)
Sarı Kartlar: DK 30: Hakan Aslantaş (Kayserispor), DK 68: Rajko Rotman (Kayserispor)
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