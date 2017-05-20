İşte Altınordu - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE ALTINORDU - ESKİŞEHİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altınordu - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 34. haftasında Altınordu ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

431 Okunma

İşte Altınordu - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler

Bugün 18:30'da başlayacak Altınordu - Eskişehirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 34. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Barış Şimşek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu, Fatih Aktay, Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Okan Derici

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Eskişehirspor: Dorukhan Toköz, Mehmet Murat Uçar, Axel Meye Me Ndong, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Bedirhan Altunbaş, Bilal Aziz Özer, Kaan Kanak, Aykut Akgün, Kayacan Erdoğan, Furgan Polat, Ramazan Övüç

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Hakem: Barış Şimşek, Serdar Diyadin, Samet Çavuş, Ramazan Keleş

﻿

Altınordu 3 - Eskişehirspor 0
TFF 1. Lig'de son hafta heyecanı
TFF 1. Lig'de görünüm ve 34. hafta programı
Denizli, play-off için iddialı konuştu
Ümraniyespor 1 - Altınordu 2
Eskişehirspor 2 - Gaziantep BŞB 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿