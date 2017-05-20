İŞTE ALTINORDU - ESKİŞEHİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altınordu - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler
Bugün 18:30'da başlayacak Altınordu - Eskişehirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 34. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Barış Şimşek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu, Fatih Aktay, Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Okan Derici
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Eskişehirspor: Dorukhan Toköz, Mehmet Murat Uçar, Axel Meye Me Ndong, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Bedirhan Altunbaş, Bilal Aziz Özer, Kaan Kanak, Aykut Akgün, Kayacan Erdoğan, Furgan Polat, Ramazan Övüç
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Barış Şimşek, Serdar Diyadin, Samet Çavuş, Ramazan Keleş
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