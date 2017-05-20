İşte Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 34. haftasında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

389 Okunma

İşte Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 18:30'da başlayacak Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 34. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Sivasspor: Galip Güzel, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Tolgahan Acar, İbrahim Öztürk, Gökhan Süzen, Burhan Eşer, John Boye, Hakan Arslan, Adem Koçak, Rıdvan Şimşek, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Yeni Malatyaspor: Caner Arıcı, Mıchael Pereıra, Sadık Çiftpınar, Boubacar Dıalıba Dıabang, Hakan Canbazoğlu, Sunday Mba, Amamchı Augustıne Iwujı, Sezer Özmen, Rahman Buğra Çağıran, Ferhat Kiraz, Murat Yıldırım

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay, Onur Karabaş

﻿

Sivasspor 4 - Yeni Malatyaspor 0
"Rüya ile başladı bütün olayımız"
TFF 1. Lig'de son hafta heyecanı
TFF 1. Lig'de görünüm ve 34. hafta programı
Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'a kutlama
Sivasspor'da Süper Lig coşkusu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿