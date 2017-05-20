İŞTE SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 18:30'da başlayacak Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 34. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Sivasspor: Galip Güzel, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Tolgahan Acar, İbrahim Öztürk, Gökhan Süzen, Burhan Eşer, John Boye, Hakan Arslan, Adem Koçak, Rıdvan Şimşek, Emre Kılınç
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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Yeni Malatyaspor: Caner Arıcı, Mıchael Pereıra, Sadık Çiftpınar, Boubacar Dıalıba Dıabang, Hakan Canbazoğlu, Sunday Mba, Amamchı Augustıne Iwujı, Sezer Özmen, Rahman Buğra Çağıran, Ferhat Kiraz, Murat Yıldırım
Teknik Direktör: İrfan Buz
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Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay, Onur Karabaş
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