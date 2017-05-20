BALIKESİRSPOR - ÜMRANİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Balıkesirspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:30'da başlayacak Balıkesirspor - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 34. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Engin yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Balıkesir Atatürk
Balıkesirspor: Oğuzhan Çapar, Eray Ataseven, Şaban Tükenmez, Cüneyt Köz, Doğa İşeri, Bülent Cevahir, Çağatay Vatan, İbrahim İçuz, Rahmi Anıl Başaran, İshak Çakmak, Asil Kaan Eryılmaz
Teknik Direktör: Can Cangök
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Ümraniyespor: Metin Erol, Seıdu Salıfu, Mustafa Çakır, Samet Asatekin, Abdullah Halman, Oğuz Ceylan, Mucahit Albayrak, Bahadır Özkan, Mehmet Öztonga, Emircan Altıntaş, Tarık Tekdal
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
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Hakem: Erkan Engin, Emin Yıldırım, Özgür Ertem, Ferhan Kestanlıoğlu
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