Balıkesirspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BALIKESİRSPOR - ÜMRANİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Balıkesirspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 34. haftasında Balıkesirspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Balıkesirspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:30'da başlayacak Balıkesirspor - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 34. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Engin yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Balıkesir Atatürk

Balıkesirspor: Oğuzhan Çapar, Eray Ataseven, Şaban Tükenmez, Cüneyt Köz, Doğa İşeri, Bülent Cevahir, Çağatay Vatan, İbrahim İçuz, Rahmi Anıl Başaran, İshak Çakmak, Asil Kaan Eryılmaz

Teknik Direktör: Can Cangök

Ümraniyespor: Metin Erol, Seıdu Salıfu, Mustafa Çakır, Samet Asatekin, Abdullah Halman, Oğuz Ceylan, Mucahit Albayrak, Bahadır Özkan, Mehmet Öztonga, Emircan Altıntaş, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Erkan Engin, Emin Yıldırım, Özgür Ertem, Ferhan Kestanlıoğlu

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Balıkesirspor 3 - Ümraniyespor 1
TFF 1. Lig'de son hafta heyecanı
TFF 1. Lig'de görünüm ve 34. hafta programı
Ümraniyespor 1 - Altınordu 2
Elazığspor 5 - Balıkesirspor 1
İşte Elazığspor - Balıkesirspor maçında ilk 11'ler
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