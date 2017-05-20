DENİZLİSPOR - GÖZTEPE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Denizlispor - Göztepe maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 34. haftasında Denizlispor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:30'da Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Denizli Atatürk
Denizlispor: Ömer Alp Kulga, Cihan Özkaymak, Yasin Ozan, Leandro Deyrınıo Kappel, Şevki Çınar, Burak Altıparmak, Anıl Taşdemir, Alfred Sankoh, Berkan Afşarlı, Bariş Örücü, Zeki Ayvaz
Teknik Direktör: Kenan Atik
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Göztepe: Emre Can Coşkun, Leo Schwechlen, Mehmet Umut Nayir, Adıs Jahovıc, Gosso Jean Jacques Gosso, Tanju Kayhan, Günay Güvenç, Kossı Prınce Segbefıa, Halil Akbunar, Canberk Dilaver, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
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Hakem: Koray Gençerler, Uygar Bebek, Abdullah Bora Özkara, Ercan Hellaç
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