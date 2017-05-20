Denizlispor - Göztepe maç kadroları belli oldu...
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DENİZLİSPOR - GÖZTEPE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Denizlispor - Göztepe maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 34. haftasında Denizlispor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Denizlispor - Göztepe maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 34. haftasında Denizlispor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:30'da Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Denizli Atatürk

Denizlispor: Ömer Alp Kulga, Cihan Özkaymak, Yasin Ozan, Leandro Deyrınıo Kappel, Şevki Çınar, Burak Altıparmak, Anıl Taşdemir, Alfred Sankoh, Berkan Afşarlı, Bariş Örücü, Zeki Ayvaz

Teknik Direktör: Kenan Atik

Göztepe: Emre Can Coşkun, Leo Schwechlen, Mehmet Umut Nayir, Adıs Jahovıc, Gosso Jean Jacques Gosso, Tanju Kayhan, Günay Güvenç, Kossı Prınce Segbefıa, Halil Akbunar, Canberk Dilaver, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Hakem: Koray Gençerler, Uygar Bebek, Abdullah Bora Özkara, Ercan Hellaç

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