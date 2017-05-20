İŞTE SAMSUNSPOR - BANDIRMASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Samsunspor - Bandırmaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 18:30'da başlayacak Samsunspor - Bandırmaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 34. Haftasında Samsun 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Samsun 19 Mayıs
Samsunspor: Ousmane Cardınal Ndıaye, Murat Gürbüzerol, Göksu Türkdoğan, Gökay Iravul, Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Kenan Karışık, Abdülkerim Bardakcı, Famoussa Kone, Tom Muyters, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Osman Özköylü
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Bandırmaspor: Okan Kocuk, Davıd Deniz Kılınç, Doğan Karakuş, Özgür Çelik, Brınner Henrıque Santos Souza, Gökhan Karadeniz, Marıno Da Sılva, Feridun Kıroğlu, Gökhan Yılmaz, Ömer Kandemir, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken, Emre Malok
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