İşte Samsunspor - Bandırmaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE SAMSUNSPOR - BANDIRMASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Samsunspor - Bandırmaspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 34. haftasında Samsunspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Samsunspor - Bandırmaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 18:30'da başlayacak Samsunspor - Bandırmaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 34. Haftasında Samsun 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Samsun 19 Mayıs

Samsunspor: Ousmane Cardınal Ndıaye, Murat Gürbüzerol, Göksu Türkdoğan, Gökay Iravul, Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Kenan Karışık, Abdülkerim Bardakcı, Famoussa Kone, Tom Muyters, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Bandırmaspor: Okan Kocuk, Davıd Deniz Kılınç, Doğan Karakuş, Özgür Çelik, Brınner Henrıque Santos Souza, Gökhan Karadeniz, Marıno Da Sılva, Feridun Kıroğlu, Gökhan Yılmaz, Ömer Kandemir, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Hakem: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken, Emre Malok

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Samsunspor 0 - Bandırmaspor 0
TFF 1. Lig'de son hafta heyecanı
TFF 1. Lig'de görünüm ve 34. hafta programı
Bandırmaspor 3 - Mersin İdmanyurdu 0
Göztepe 4 - Samsunspor 1
Bandırmaspor - Mersin İdmanyurdu maç kadroları belli oldu...
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