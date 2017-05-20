İŞTE MERSİN İDMANYURDU - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Mersin İdmanyurdu - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler
Bugün 18:30'da başlayacak Mersin İdmanyurdu - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 34. Haftasında Mersin Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Mersin
Mersin İdmanyurdu: Mehmet Enes Sığırcı, Kudbettin Tekin Oğrak, Mahmut Metin, Rıcardo Pedrıel Suarez, Tolga Şahin, Abdulkadir Korkut, Yunus Emre Aslan, Hakan Olkan, Nurullah Kaya, Gökhan Akkan, Melih Gökçek
Teknik Direktör: Levent Eriş
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Adana Demirspor: Göksu Alhas, Mehmet Taş, Mustafa Durak, Mıckael Franck Pote, Fevzi Elmas, Oğuzhan Berber, Nıkola Raspopovıc, Berkay Samancı, Tıago Queıroz Bezerra, Alican Karadağ, Leroy Marten Glovanni George
Teknik Direktör: Tekin İncebaldır
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Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey, Çağatay Şahan
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