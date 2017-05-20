İşte Mersin İdmanyurdu - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE MERSİN İDMANYURDU - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Mersin İdmanyurdu - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 34. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

479 Okunma

İşte Mersin İdmanyurdu - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler

Bugün 18:30'da başlayacak Mersin İdmanyurdu - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 34. Haftasında Mersin Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Mersin

Mersin İdmanyurdu: Mehmet Enes Sığırcı, Kudbettin Tekin Oğrak, Mahmut Metin, Rıcardo Pedrıel Suarez, Tolga Şahin, Abdulkadir Korkut, Yunus Emre Aslan, Hakan Olkan, Nurullah Kaya, Gökhan Akkan, Melih Gökçek

Teknik Direktör: Levent Eriş

Adana Demirspor: Göksu Alhas, Mehmet Taş, Mustafa Durak, Mıckael Franck Pote, Fevzi Elmas, Oğuzhan Berber, Nıkola Raspopovıc, Berkay Samancı, Tıago Queıroz Bezerra, Alican Karadağ, Leroy Marten Glovanni George

Teknik Direktör: Tekin İncebaldır

Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey, Çağatay Şahan

﻿

Mersin İdmanyurdu 2 - Adana Demirspor 2
TFF 1. Lig'de son hafta heyecanı
TFF 1. Lig'de görünüm ve 34. hafta programı
Adana Demirspor 1 - Sivasspor 1
Bandırmaspor 3 - Mersin İdmanyurdu 0
Bandırmaspor - Mersin İdmanyurdu maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿