HAMZAOĞLU: "ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

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Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçta takım olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hamza Hamzaoğlu, futbol adına güzel şeyler ortaya koymaya çalıştıklarını belirterek, "Kazanmak için her şeyi yapmak istedik. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Bir gerçek var ki, sezonun yorgunluğu son maçlarda kendini bir hayli göstermeye başladı." dedi.

Yedikleri ilk gole kadar iyi oynadıklarını dile getiren Hamzaoğlu, "Galatasaray kalesine yakın oynayıp pozisyon yakaladık ama gol bulamadık. İkinci yarıda tekrar toparlandık ancak yine skoru üretemedik. Şimdi kalan iki maçımız daha var. Bizim için zor ve fedakarlık gerektiren maçlar. En iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu, şampiyonluk yarışı ve ligin son haftasında Beşiktaş ile yapacakları maçla ilgili yöneltilen soru üzerine, "Şampiyonluk yarışı içinde olan iki takımı da kutlamak lazım. Sezon başından beri müthiş bir duruş gösterdiler. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, kararlı bir şekilde hedefe yürüyorlar. Kimin şampiyonluğa ulaşacağını bilemem ama kim olursa da hak edecek. İki takım da şampiyonluğu hak eden mücadeleyi gösterdi. Bizim son maçımız Beşiktaş'la ve en iyi sonucu alabilmek için elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.