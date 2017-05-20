ERYAMAN STADYUMU'NDA "HİBRİT ÇİM" KULLANILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Eryaman'da inşasına başladığı stadyumun bu yıl sonunda hizmete girmesi hedefleniyor.

Yüksek İnşaat Mühendisi ve Stat Kontrol Amiri Yasin Ertok, yüzde 20'si tamamlanan stadyumu bu yılın sonunda teslim edeceklerini açıkladı.

Ertok, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı tesisle ilgili olarak, "Eryaman'da 22 bin kişilik bir stat yapıyoruz. Stadı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihale kat karşılığı yöntemiyle yaptırıyor." dedi.

Stadın ihalesinin 2015'te yapıldığına dikkati çeken Ertok, "Ruhsatı, zemindeki olumsuzluklar nedeniyle biraz geç alındı. Bu nedenle zemin etüt raporu hazırladık. Derin karıştırma yöntemiyle zemin iyileştirmesini gerçekleştirdik. Zemine 1990 adet kazık vurduk. Bundan dolayı da bir sene bekledik. 2016 yılında yapı ruhsatımızı aldık." diye konuştu.

- Projenin mimarı Bünyamin Derman

Yasin Ertok, Ankara Eryaman'da inşaatı süren stadın projesini Vodafone Arena'nın mimarı Bünyamin Derman'ın yaptığını bildirdi.

Projenin ilk olarak 18 bin kapasite olarak planlandığını ancak sonrasında 22 bine yükseltildiğini hatırlatan Ertok, "Stadın projesi mimar Bünyamin Derman tarafından çizildi. Kendisi Vodafone Arena'nın mimarıdır. Yurt dışından esinlenerek aldığı stat örneklerini Türkiye'de hayata geçiriyor. Bu projeye de katkısı oldu. Bu stat UEFA standartlarına göre inşa ediliyor." ifadelerini kullandı.

- 80 milyon liraya mal olacak

Stat kontrol amiri Ertok, inşaat nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesinin herhangi bir ücret ödemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Stat yaklaşık olarak 80 milyon liraya mal olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi stadyumu kat karşılığında yaptırıyor. Projeye hız verdik ve bu yılın sonuna teslim edeceğiz."

- Hibrit çim kullanılacak

Henüz adı belirlenmeyen stadın zemininde hibrit çim kullanacaklarını dile getiren Ertok, "Çim ısıtma, çim havalandırma, çim sulama sistemiyle yapılacak. Bu statta her şey düşünüldü. Ankara'da kış şartları yoğun geçiyor. Bu nedenle zemindeki sorunu hibrit çimle çözdük. Hibrit çim yüzde 100'e yakın doğal bir çim ve ayrıca yüzde 70 oranında futbolcu sakatlıklarını azaltıyor. Ankara için değerli bir proje oldu." değerlendirmesini yaptı.

Tribünleri radyant sistemi ile ısıtacaklarına vurgu yapan Yasin Ertok, stadın özelliklerini şöyle sıraladı:

"734 araçlık açık, 38 araçlık da kapalı otoparkımız olacak. Dokuz araç için de otobüs otoparkı planladık. Tribünleri radyant sistemi ile ısıtmayı düşündük. Toplamda 62 bin 255 metrekarelik bir alana yapılıyor. İç saha zemini 68 metreye 105 metre. Çimi de kattığımızda 72 metreye 112 metre uzunluğunda bir çim sahamız olacak. Toplamda 51 adet locamız bulunacak. 49 adedi normal, ikisi de VIP locası olacak. Normal localar 38 metrekare, VIP localar ise 75 metrekarelik olacak."

Stadı kapasitesine göre modern teknolojiye uygun olarak inşa ettiklerini belirten Ertok, "48 kişinin aynı anda çalışabildiği bir basın alanı oluşturduk. Medyaya önem verdik. Basın toplantı odası, foto muhabirleri çalışma odası, 6 adet röportaj alanı oluşturduk. Radyo stüdyosu koyduk." diyerek görüşlerini aktardı.