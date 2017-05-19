OSMANLISPOR, BİR VAR BİR YOK!

Galatasaray 2 - Osmanlıspor 0
Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Galatasaray ile Osmanlıspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.
Galatasaray: Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Wesley Sneijder, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Bruma (86' Josue), Sinan Gümüş (63' Garry Rodrigues), Eren Derdiyok (59' Lukas Podolski)
Teknik Direktör: Igor Tudor
Haberleri İstatistikleri
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Avdija Vrsajevic (76' Adrien Regattin), Koray Altınay, Vaclav Prochazka, Luiz Carlos, Badou Ndiaye, Pierre Webo, Thievy Bifouma (86' Raul Rusescu), Aminu Umar (63' Musa Çağıran)
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, Mustafa Öğretmenoğlu
Goller: DK 24: Wesley Sneijder (Galatasaray), DK 35: Sinan Gümüş (Galatasaray)
Sarı Kartlar: DK 78: Numan Çürüksu (Osmanlıspor), DK 85: Adrien Regattin (Osmanlıspor)
Fikstürü - Puan Durumu