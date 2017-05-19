GALATASARAY - OSMANLISPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Galatasaray - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Galatasaray ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Ahmet Yılmaz Çalık, Nestor Fernando Muslera, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Martın Lınnes, Sinan Gümüş, Armındo Tue Na Bangna, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Sabri Sarıoğlu
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Amınu Umar, Pıerre Achılle Webo Kouamo, Avdıja Vrsajevıc, Koray Altınay, Papa Alıoune Ndıaye, Luız Carlos Martıns Moreıra, Vaclav Prochazka, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
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Hakem: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, Mustafa Öğretmenoğlu
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