GENÇLERBİRLİĞİ'NİN ACI KAYBI

Gençlerbirliği'nin kongre üyelerinden İsmail Özersin, hayata gözlerini yumdu.

Gençlerbirliği'nin kongre üyelerinden İsmail Özersin, hayata gözlerini yumdu.

Geçmiş yıllarda başkent ekibinin yönetim kurulu üyeliği görevini de yürüten İsmail Özersin'in vefat haberi, Gençlerbirliği camiasını üzüntüye boğdu.

Özersin'in cenazesinin nereye defnedileceği ise ilerleyen saaterde netlik kazanacak.

Klasspor ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Özersin'in aramızdan ayrılmasının ardından Gençlerbirliği yönetim kurulu, resmi sitesi aracılığı ile bir mesaj yayınladı.

"Kulübümüzün üyelerinden ve yönetim kurulu eski üyelerimizden İsmail Özersin’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Özersin, merhum duayen başkanımız İlhan Cavcav ile bir çok konuda yol arkadaşlığı yapmış, kulübümüz için de her zaman tüm gayretiyle çalışmıştı. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ,yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."