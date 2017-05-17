İSMET TAŞDEMİR: "AYRILIĞIN GEREKÇESİ, MADDİYAT DEĞİL"

Teknik Direktör İsmet Taşdemir'in Ankaragücü'nden ayrılık kararını kendisinin aldığını fakat gerekçelerinin kendisine ait olmadığını söyledi.

Ankaragücü'nü TFF 1. Lig'e çıkaran İsmet Taşdemir, sarı lacivertli kulüple yollarını ayırma kararı aldı.



İsmet Taşdemir, ayrılık kararını kendisinin aldığını fakat gerekçelerinin kendisine ait olmadığını söyledi.



Taşdemir: "Ayrılık kararı benim ama gerekçeleri değil"

Aldığınız duyumlar doğru, yarın resmi olarak ayrılığı netleştireceğiz. Ben bu konuyla ilgili olarak resmi işlemleri yaptıktan sonra basın açıklaması yapacağım ama, ayrılık kararı tamamen bana aittir fakat gerekçeleri bana ait değil. Gerekçeler çok farklı. Maddiyatla ilgili olarak bir durum söz konusu değil, çünkü işin kadro kurma kısmını konuşamadık. Deseniz ki ayrılığın sebebi para, ben 5 ay 1 kuruş para almadım. İşin maddi boyutu yok yani. Şunu açıkça belirteyim bırakma kararı benim ama gerekçeleri bana ait değil.



İsmet Taşdemir'in görevi bırakma kararıyla ilgili olarak Ankaragücü Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz da konuştu.

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Yılmaz: "Perşembe günü büyük ihtimalle ayrılık resmileşecek"

Resmi olarak sitemizden açıklama yapmadık ama Perşembe günü Başkanımız ile Hocamız bir araya gelerek görüşecekler. Tahminim büyük ihtimalle ayrılık olur. Hedeflerin uyuşmaması ya da hocanın sabırsızlığı diyebiliriz bu ayrılık kararı için. Bizim ciddi anlamda ekonomik sıkıntılarımız var kampanyalar da başlattık bununla ilgili. Ulusal lisans alıp alamama tehlikesiyle de karşı karşıyayız. Gelecek sezonla ilgili planlama yapamadık biz. Belki bunlar hocayı hedefi daha yüksek olan bir takımda çalışmaya itmiştir, bizden kaynaklanan bir durum yok ama hocadan kaynaklı bir durum bu.



"Hocamız aceleci davrandı, hedeflerimiz uyuşmadı"