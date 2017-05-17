ANKARAGÜCÜ'NDE İSMET TAŞDEMİR DÖNEMİ SONA ERDİ

Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Ankaragücü’nde Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile ipler koptu.

Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Ankaragücü’nde Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile ipler koptu.

Sarı-Lacivertli ekip ile şampiyonluk yaşayan teknik adam İsmet Taşdemir’in Ankaragücü yönetimiyle idari ve teknik konuda anlaşmazlığa düştüğü, bu sebeple de istifa etme kararı aldığı öğrenildi.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile yarın bir araya gelecek olan İsmet Taşdemir’in ayrılık kararını bildirip takımla vedalaşacağı ifade edildi.

Başkent ekibinden ayrılma kararı alan İsmet Taşdemir’in ilerleyen günlerde yapacağı basın toplantısı ile istifa kararının gerekçelerini kamuoyu ile paylaşacağı bildirildi.